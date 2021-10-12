Доля наличных в розничных расчетах за пять лет снизилась с 60% до 30%, рассказал в интервью заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По словам Алексеева, снижение доли наличных в розничных расчетах действительно прослеживается в последние годы. «За пять лет она снизилась примерно с 60% до 30%, и эта тенденция сохраняется. Наличные все реже используются в платежном обороте в силу быстрого распространения иных весьма удобных платежных инструментов», — отметил он, добавив, что тем не менее наличные денежные средства по-прежнему играют заметную роль в расчетах и в обозримой перспективе они никуда не исчезнут.

Зампред Центробанка напомнил, что в 2020 году Банк России пополнил наличный оборот рекордной суммой в 2,8 трлн рублей. «Для сравнения: в предыдущие годы объемы эмиссии колебались в диапазоне от 300 миллиардов рублей до 900 миллиардов рублей, однако среднегодовой показатель не превышал 500 миллиардов рублей. Повышенный спрос на наличные в прошлом году можно полностью связать с эффектом от пандемии коронавируса и ее последствиями. Это относится как к населению, так и к предприятиям», — сказал Алексеев.

При этом, уточнил он, примерно 80% денежной массы составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, доля которых плавно увеличивается. Совокупная доля остальных номиналов не превышает 20% и при этом сокращается, а ведь именно они играют главную роль в розничных платежах, подчеркнул Алексеев.