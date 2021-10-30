Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке. Минимальная ставка на покупку жилья на этапе строительства теперь составляет 7% годовых при первоначальном взносе от 10% стоимости объекта недвижимости. Максимальная скидка 1,2 п. п. действует при покупке квартиры в домах, которые строятся на средства проектного финансирования от банка, и при большой сумме кредита — от 6 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и от 3 млн рублей — для регионов.

Банк также снизил первоначальный взнос для некоторых сегментов заемщиков. Минимальный размер собственных средств при оформлении кредита для индивидуальных предпринимателей и клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости, составляет теперь 20%, для собственников бизнеса — 10%. Условия могут быть применены по ипотечным продуктам, оформляемым на покупку квартиры на этапе строительства, готового жилья, индивидуального дома, на строительство загородного дома. Предложение также действует в рамках рефинансирования и при оформлении кредита под залог имеющейся квартиры.

ВТБ запустил программу «Дальневосточной ипотеки» для покупки объектов на вторичном рынке недвижимости. Ставка по ипотечному кредиту для клиентов банка в рамках программы составит 0,1% годовых на весь срок кредита. Новые условия распространяются на приобретение квартир в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа.

МКБ и группа компаний «Инград» запустили специальную программу «Ипотека траншами» под залог недвижимости. Финансовый инструмент позволяет клиентам сформировать комфортные условия погашения кредита и снизить размер ежемесячного платежа до получения ключей от новой квартиры. При оформлении ипотеки выдача кредита проходит двумя траншами. Первый транш в размере 30% выплачивается сразу после заключения договора, а второй в размере 70% выплачивается со второго года действия соглашения. При желании клиент также может провести реструктуризацию суммы кредита, выданной в первом транше. Размер кредитной ставки начинается от 7,85% годовых, срок — до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей. Размер первоначального взноса — от 20% от стоимости объекта недвижимости.

СберБанк расширил программу льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем. Программа была запущена весной 2020 года в качестве меры поддержки в период пандемии, и ипотечный кредит по ней можно было оформить только на покупку квартиры в новостройке. Процентная ставка по кредиту с учетом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья составит от 6,55%, а при первоначальном взносе от 20% — 6,35%. Как и в отношении новостроек, возможность взять такую ипотеку сохраняется до 1 июля 2022 года. По программе для семей с детьми построить дом или купить землю и построить на ней дом можно по ставке от 5,3%. Банк также продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 31 января 2022 года.

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку — 5,55% — на покупку квартир ГК «ФСК». Предложение действительно на весь срок кредитования. У застройщика также можно приобрести жилье в ипотеку по минимальной ставке 2,99% на первые два года. Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется только на московские проекты ГК ФСК (ЖК «Архитектор», «Рихард», Sydney City, «Режиссер», «Первый Ленинградский», «Настроение»). Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 30 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.