Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг небанковской кредитной организации «Национальный Клиринговый Центр» на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщила пресс-служба АКРА.

В агентстве напомнили, что НКЦ выполняет функции клиринговой организации на российском финансовом рынке. Компания играет роль посредника между участниками рынка и выступает как контрагент по каждой сделке, в конечном итоге отвечая за выполнение обязательств перед участниками биржевых торгов в случае неисполнения обязательств участниками рынка. Владельцем 100% акций НКЦ является Московская биржа, значительные акционерные доли которой принадлежат Банку России и крупным финансовым институтам, связанным с государством.

В агентстве оценили как высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки НКЦ со стороны органов власти, что обусловлено важностью выполняемых организацией функций и ее исключительной ролью на рынке финансовых услуг РФ.

«Дефолт НКЦ несет в себе риски крупных денежных потерь для многих российских финансовых и нефинансовых компаний, возникновения репутационного ущерба для государства и значительных финансовых шоков для экономики, связанных в том числе с нарушением функционирования рыночной инфраструктуры. АКРА полагает, что финансовая поддержка организации в форме капитала или дополнительной ликвидности при необходимости может быть оперативно оказана», — считают аналитики.

Также высоко оценена собственная кредитоспособность НКЦ, что во многом определяется эффективностью деятельности организации и реализованными ею механизмами минимизации принимаемых специфических рисков.

Сильный бизнес-профиль аналитики пояснили эксклюзивной ролью НКЦ как клиринговой организации и центрального контрагента, который обеспечивает проведение большинства сделок в ключевых сегментах российского финансового рынка и гарантирует исполнение обязательств по ним.

«АКРА позитивно оценивает реализуемые в организации высокие стандарты корпоративного управления и риск-менеджмента, позволяющие ей осуществлять деятельность с минимальным уровнем принимаемых рисков относительно масштаба операций», — говорится в релизе.

Кроме того, в АКРА отметили высокий уровень достаточности основного капитала НКЦ и то, что контрагентский риск организации минимизируется за счет жестких критериев допуска участников и благодаря строгой политике маржирования (с оперативной переоценкой позиций по рыночной стоимости). Агентство позитивно оценило продолжающееся в настоящее время активное развитие системы управления рисками НКЦ в соответствии с разработанной для этого стратегией.

В АКРА уточнили, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.