Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг небанковской кредитной организации «Национальный Клиринговый Центр» на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщила пресс-служба АКРА.

В агентстве напомнили, что НКЦ выполняет функции клиринговой организации на российском финансовом рынке. Компания играет роль посредника между участниками рынка и выступает как контрагент по каждой сделке, в конечном итоге отвечая за выполнение обязательств перед участниками биржевых торгов в случае неисполнения обязательств участниками рынка. Владельцем 100% акций НКЦ является Московская биржа, значительные акционерные доли которой принадлежат Банку России и крупным финансовым институтам, связанным с государством.

В агентстве оценили как высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки НКЦ со стороны органов власти, что обусловлено важностью выполняемых организацией функций и ее исключительной ролью на рынке финансовых услуг РФ.

«Дефолт НКЦ несет в себе риски крупных денежных потерь для многих российских финансовых и нефинансовых компаний, возникновения репутационного ущерба для государства и значительных финансовых шоков для экономики, связанных в том числе с нарушением функционирования рыночной инфраструктуры. АКРА полагает, что финансовая поддержка организации в форме капитала или дополнительной ликвидности при необходимости может быть оперативно оказана», — считают аналитики.

Также высоко оценена собственная кредитоспособность НКЦ, что во многом определяется эффективностью деятельности организации и реализованными ею механизмами минимизации принимаемых специфических рисков.

Сильный бизнес-профиль аналитики пояснили эксклюзивной ролью НКЦ как клиринговой организации и центрального контрагента, который обеспечивает проведение большинства сделок в ключевых сегментах российского финансового рынка и гарантирует исполнение обязательств по ним.

«АКРА позитивно оценивает реализуемые в организации высокие стандарты корпоративного управления и риск-менеджмента, позволяющие ей осуществлять деятельность с минимальным уровнем принимаемых рисков относительно масштаба операций», — говорится в релизе.

Кроме того, в АКРА отметили высокий уровень достаточности основного капитала НКЦ и то, что контрагентский риск организации минимизируется за счет жестких критериев допуска участников и благодаря строгой политике маржирования (с оперативной переоценкой позиций по рыночной стоимости). Агентство позитивно оценило продолжающееся в настоящее время активное развитие системы управления рисками НКЦ в соответствии с разработанной для этого стратегией.

В АКРА уточнили, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

Fitch подтвердило рейтинги НКЦ на уровне «BBB»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Национальному Клиринговому Центру, который является ключевой операционной дочерней компанией группы «Московская биржа» и ведет деятельность в статусе небанковской кредитной организации, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», прогноз по рейтингам — «стабильный». Об этом сообщается в релизе агентства.