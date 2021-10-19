Число DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании «Ростелекома». Основными целями злоумышленников стали финорганизации, госсектор и сфера онлайн-торговли, число DDoS-атак на дата-центры и гейминг сократилось.

Наибольшее количество атак приходится на московские организации — за три квартала их доля составила 60% от общего числа инцидентов. Доли остальных регионов не превышают 7%. Количество DDoS-атак на банки увеличилось в 3,5 раза, однако почти 90% из них произошли в сентябре. Число DDoS-атак в онлайн-торговле выросло на 20% за отчетный период, пик активности хакеров пришелся на начало года, а наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в марте. Можно предположить, что до нового года будет традиционный возрастающий тренд по количеству DDoS-атак, связанный с акцией «Черная пятница» и предновогодними распродажами. Третьей отраслью, которая показала очевидный рост (на 17%), стал госсектор.

В игровом сегменте количество DDoS-атак сократилось на 35%, а интерес хакеров к дата-центрам снизился на четверть. Тем не менее показатели трех кварталов 2021 года в обоих сегментах превышают доковидные почти в три раза.