Компании в России в 2021 году теряли больше всего денег в результате целенаправленных атак злоумышленников, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». По данным экспертов, один такой инцидент наносил крупному бизнесу ущерб в среднем в 695 тыс. долларов, компании МСБ теряли почти 32 тыс. долларов. С таргетированными атаками в 2021 году столкнулись 35% организаций в России.

В числе наиболее дорогостоящих для российских компаний киберпроисшествий — неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов. В этом случае ущерб достигал почти 510 тыс. долларов для крупной компании и более 30 тыс. долларов для небольшой. Также дорого для бизнеса обходится несоблюдение внутренних политик информационной безопасности (465 тыс. долларов для крупной компании и почти 30 тыс. долларов для небольшой), DDoS-атаки (почти 463 тыс. долларов для крупной компании и более 28 тыс. долларов для небольшой).

Бастрыкин поручил создать на базе СК кафедры по организации расследования киберпреступлений

По поручению председателя СК России на базе ведомственных академий создадут кафедры по организации расследования киберпреступлений, сообщается в релизе ведомства.