Компании в России в 2021 году теряли больше всего денег в результате целенаправленных атак злоумышленников, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». По данным экспертов, один такой инцидент наносил крупному бизнесу ущерб в среднем в 695 тыс. долларов, компании МСБ теряли почти 32 тыс. долларов. С таргетированными атаками в 2021 году столкнулись 35% организаций в России.

В числе наиболее дорогостоящих для российских компаний киберпроисшествий — неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов. В этом случае ущерб достигал почти 510 тыс. долларов для крупной компании и более 30 тыс. долларов для небольшой. Также дорого для бизнеса обходится несоблюдение внутренних политик информационной безопасности (465 тыс. долларов для крупной компании и почти 30 тыс. долларов для небольшой), DDoS-атаки (почти 463 тыс. долларов для крупной компании и более 28 тыс. долларов для небольшой).