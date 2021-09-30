По поручению председателя СК России на базе ведомственных академий создадут кафедры по организации расследования киберпреступлений, сообщается в релизе ведомства.

«В связи с высокой цифровизацией общества и ростом киберпреступлений председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил создать на базе Санкт-Петербургской и Московской академий СК России специализированные подразделения — кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что злоумышленники используют цифровизацию для незаконного заработка, а их жертвами чаще всего становятся простые граждане, в том числе пенсионеры. Именно этим обусловлено создание спецкафедр.

Отмечается, что обе академии уже приступили к подбору преподавательского состава, обновлению образовательных программ, а также к созданию учебно-практических полигонов. В рамках обучения специалисты в области IT-технологий будут осуществлять научно-практическую подготовку студентов для работы именно в области расследования преступлений, совершенных с помощью новейших технологий.

В академиях также приступили к разработке новых курсов учебных дисциплин для будущих следователей: «Основы кибербезопасности», «Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов». Подготовлено учебное пособие «Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», которое используется в образовательном процессе.