Московский Индустриальный Банк ввел новый вклад «Выгодный старт».

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 250 дней. Доход начисляется по трем процентным периодам со ставкой за первые 50 дней 8%, за период с 51-го по 100-й день — 7%, со 101-го дня до конца срока — 5% годовых. Эффективная ставка — 6% годовых.

Дополнительные взносы принимаются в течение 50 дней с момента оформления вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.



Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.