Банк «Открытие» масштабировал на всю Россию сервис снятия наличных с банковских карт без банкомата на автозаправках компании «ЛУКОЙЛ». Об этом в четверг объявила кредитная организация, а несколькими днями ранее сама нефтяная компания сообщила, что услуга «Наличные с покупкой» доступна на всех фирменных АЗС «ЛУКОЙЛа» с магазинами.

В «Открытии» напоминают, что пилотный проект был запущен в декабре 2020 года на 400 автозаправочных станциях этой компании в центральных регионах России, при этом снять наличные через кассу можно было только с карт Mastercard.

Теперь услуга доступна более чем на 1,9 тыс. заправок «ЛУКОЙЛа» по всей России для держателей карт Visa, Mastercard и «Мир», указывает банк.

Для получения наличных клиенту надо сообщить оператору АЗС нужную сумму перед оплатой покупок на кассе. Сумма снятия не может превышать 5 тыс. рублей и должна быть кратна 100 рублям.



Для подтверждения операции требуется ввести ПИН-код. АЗС не берет комиссию за проведение операции. «Условия снятия наличных, а также возможную комиссию при операции необходимо уточнять в банке, выпустившем карту», — говорится в релизе.