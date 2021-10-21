Более половины (52%) россиян заявили о появившейся у них после введения QR-кодов и других ограничений из-за ковида возможности экономить средства, говорится в исследовании группы IDF Eurasia.

«Новые противоэпидемические меры предполагают достаточно серьезное снижение уровня потребления товаров и услуг, в результате чего многим удается дополнительно сэкономить средства. В том числе за счет этого суммарно более половины опрошенных переходят на сберегательную финансовую модель или стараются снизить долговую нагрузку, что является разумной стратегией на фоне усиливающейся неопределенности», — комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Так, 20% россиян сообщили о незначительной экономии от введения ограничений. Не видят никакого влияния противопандемийных мер на экономию своих средств 17% опрошенных, 11%, наоборот, начинают тратить больше.

Говоря о планах расходования сэкономленных денег, 30% респондентов сообщили, что собираются копить, 22% стараются досрочно погасить финансовые обязательства по кредитам, займам, долгам. Продолжают траты в обычном для себя режиме 33%. Еще 11% совершают давно запланированные крупные покупки, опасаясь дальнейшего ухудшения материального положения.