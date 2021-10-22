Россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один «самый лучший» инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы, заявил РИА Новости президент-председатель правления «Открытия», экс-министр финансов России Михаил Задорнов.

«Первая ошибка при формировании портфеля сбережений — излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», — сказал он.

Также не стоит пытаться найти единственный «самый лучший» инструмент для инвестиций и использовать для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее диверсифицировать свои накопления в разные сберегательные «корзины», тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в портфеле будет компенсировать убыток от другой, советует Задорнов.

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Наконец, третьей распространенной ошибкой при формировании накоплений является направление в «копилку» только крупных сумм.

«Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку: получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия, — это наше будущее, и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня», — заключил глава «Открытия».

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике — получать кредиты.

Первые банки появились в Российской империи в 1754 году, они занимались обслуживанием дворян и купцов. Потребовалось еще почти 90 лет, чтобы у граждан «недостаточным всякого звания» массово начали принимать деньги на хранение. Сегодня, по данным ЦБ, россияне скопили на банковских счетах 32,7 трлн рублей.