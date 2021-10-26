Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 26 октября, одобрили в первом чтении законопроект, который предоставляет возможность гражданам отказаться от полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе.

«Инициатива предусматривает уточнение формы полиса ОМС, представляющего собой уникальную последовательность символов, которая присваивается застрахованным гражданам. Определяется, что полис может быть представлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрихкода», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта отмечают, что в результате принятия указанных изменений сервис получения полиса ОМС для граждан не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права (рождения, гражданства).

При этом полис на физическом носителе будет предоставляться по желанию застрахованного лица.

Полис может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.