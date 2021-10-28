Пенсионный фонд РФ (ПФР) решил приостановить строительство новых зданий и проведет ревизию программ строительства новых объектов для нужд фонда. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы глава фонда Андрей Кигим.

«Мной было принято решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении в Пенсионном фонде. Нами будет проведена проверка и программ строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10—15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию, будет прекращена, и за этот вопрос вам спасибо, он позволил нам на него ответить», — сказал Кигим.

Так глава фонда отреагировал на критику со стороны фракции «Справедливая Россия — За правду», которая прозвучала на прошлой неделе (19 октября) в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета фонда. Тогда депутат Михаил Делягин раскритиковал ПФР за практику строительства новых зданий для нужд фонда.

«Продолжается расточительное приобретение новых зданий. Помимо приобретения получено разрешение на строительство новых зданий. На создание объектов, как это называется, направлен 1 миллиард рублей, и это в кризис. Я понимаю, что у нас бюджетный комитет состоит из добрейших людей, но как бы они прощают это, а мы нет. Здания Пенсионного фонда — и так самые роскошные здания по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?» — спросил Делягин.

Глава ПФР в ходе заседания в четверг, на котором рассматривался проект бюджета на будущую трехлетку, поблагодарил фракцию за важные вопросы, которые помогли ему подготовиться к обсуждению бюджета.

Согласно проекту бюджета ПФР, в 2022 году предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в объеме 1 млрд рублей, на 2023—2024 годы — 1,1 млрд рублей ежегодно. В состав расходов включены расходы по контрактам на строительство (реконструкцию) объектов, переходящим на 2022 год, расходы на строительство (приобретение) объектов для размещения органов фонда в Крымском федеральном округе, расходы по обустройству инженерных сетей, обеспечению надлежащей пожарной защищенности административных зданий и служебных помещений.