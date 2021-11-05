Около трети россиян (33%) увольнялись с прошлой работы из-за низкой зарплаты, еще 25% — из-за условий труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Около трети опрошенных россиян (33%) увольнялись из-за низкой зарплаты. Каждый четвертый (25%) решил сменить место работы, так как его не устраивали условия труда. Еще 21% россиян не выдержали сильного напряжения, а 16% ушли ради смены сферы деятельности», — говорится в исследовании.

Кроме того, 13% респондентов рассказали, что их работодатель сократил персонал. Переезд в другой город или страну стал причиной увольнения каждого десятого участника опроса (10%). По 9% опрошенных ушли с предыдущего места из-за долгой дороги от дома до работы и конфликтов с начальством, а 8% — из-за частых задержек заработной платы.

По данным исследования, низкая должность стала причиной увольнения 7% респондентов. А 4% решили перейти на фриланс. Еще по 3% отказались от предыдущего места работы из-за ее чрезмерной опасности и решения открыть свой бизнес, 2% приняли решение об уходе из-за конфликтов с коллегами.

Отмечается, что каждый пятый россиянин (20%) рассказал, что в прошлый раз увольнялся с работы в последние полгода. Столько же участников опроса (20%) поделились, что уходили с работы более пяти лет назад. По 15% респондентов последний раз писали заявление на увольнение год назад и два-три года назад, 13% уволились меньше месяца назад, а 8% никогда не меняли место работы.

Исследование проводилось в ноябре 2021 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.