В России планируется создать Единую централизованную цифровую платформу, через которую будут осуществляться все выплаты в социальной сфере. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, в рамках цифровой трансформации социальной сферы в ближайшие десять лет планируется реализовать четыре масштабных проекта. Первым из них станет создание Единой централизованной цифровой платформы.

«Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации. С использованием принципов социального казначейства. Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется. Без них уже через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно либо на основании заявления», — пояснил Михаил Мишустин.

Еще одним проектом станет запуск единого контакт-центра взаимодействия с гражданами, через который можно будет получить всю информацию относительно социальной защиты, различных выплат и мер поддержки.

В рамках трансформации также планируется реализация проекта «Электронный кадровый документооборот». Он предусматривает перевод в «цифру» документов, которые касаются трудовых отношений, и позволит работодателям упростить ведение кадровых вопросов.

Кроме того, для упрощения процесса поиска работы и сотрудников планируется провести модернизацию государственной службы занятости населения. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал «Работа в России». Современные цифровые технологии помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям — нужных специалистов.

«Все эти решения в целом сделают работу социальной сферы более эффективной и справедливой, а гражданам станет проще получать необходимую помощь и поддержку», — отметил председатель правительства РФ.