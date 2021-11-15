Высокий суд Лондона принял решение о бессрочном продлении процедуры банкротства российского банкира Анатолия Мотылева. Об этом сообщает в понедельник Агентство по страхованию вкладов.

Согласно английскому законодательству, процедура банкротства в Великобритании вводится сроком на один год, после чего автоматически приостанавливается. Однако суд отменил приостановку процедуры, приняв во внимание доводы английских конкурсных управляющих о том, что Мотылев не сотрудничал с ними должным образом в течение года. Заседание прошло в присутствии представителя сформированного в Великобритании комитета кредиторов, который представляет интересы АСВ.

В агентстве поясняют, что продление процедуры банкротства Мотылева позволяет его финансовому управляющему продолжать все предусмотренные законодательством процедуры в отношении должника, в том числе заниматься поиском его имущества для расчетов с кредиторами.

Мотылев был признан несостоятельным на территории Великобритании 2 ноября 2020 года. АСВ является одним из его крупнейших кредиторов, в качестве конкурсного управляющего представляя интересы кредиторов пяти банков («Российского Кредита», КБ «Компания Розничного Кредитования», Мосстройэкономбанка (М Банка), АМБ Банка и банка «Тульский Промышленник») и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ «Солнечное время», НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», НПФ «Сберегательный», НПФ «Защита будущего», НПФ «Адекта-Пенсия», НПФ «Сберегательный фонд «Солнечный берег» и НПФ «Уралоборонзаводский»).

В АСВ уточняют, что процедуру банкротства Мотылева в Великобритании сопровождает коллегия адвокатов «Джи Ар Лигал» (GR Legal), которая самостоятельно несет все расходы в рамках судебного разбирательства: применяется так называемое судебное финансирование, предусматривающее вознаграждение только в виде процента от фактически взысканных средств, поступивших в конкурсную массу.

Ранее, в сентябре 2020 года, судом было вынесено решение о заморозке активов Мотылева и проведении обысков по всем известным адресам его присутствия в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции. Кроме того, судом был запрошен паспорт Мотылева.

«Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы ликвидируемых финансовых организаций для расчета с их кредиторами в максимально возможном объеме», — подчеркивается в релизе.



Напомним, в феврале 2018 года сообщалось о признании Мотылева банкротом в России, а в 2017 году — о его заочном аресте по делу о мошенничестве и объявлении в международный розыск.