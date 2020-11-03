Высокий суд Лондона 2 ноября 2020 года признал российского экс-банкира Анатолия Мотылева несостоятельным (банкротом) на территории Великобритании. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Таким образом, требования комитета кредиторов, обязывающие финансового управляющего к розыску имущества и началу процедуры банкротства в Великобритании, признаны законными», — отмечается в релизе.

Ранее суд по заявлению финансового управляющего вынес решение о заморозке активов Мотылева. Заявление в суд было подано финансовым управляющим на основании решения комитета кредиторов Мотылева (решением Арбитражного суда Москвы от 19 февраля 2018 года бизнесмен признан несостоятельным, в отношении него введена процедура банкротства).

Также ранее по решению суда были проведены обыски по всем известным адресам присутствия Мотылева в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции. Судом также был запрошен паспорт Мотылева.

Суд также принял аргументы в подтверждение того, что Мотылев являлся контролирующим лицом ряда финансовых организаций, включая банки «Российский Кредит», «КРК», «Тульский Промышленник», М Банк, АМБ Банк, НПФ «Солнечное время», НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», НПФ «Сберегательный», НПФ «Защита будущего», НПФ «Адекта-Пенсия», НПФ «Сберегательный фонд «Солнечный берег» и НПФ «Уралоборонзаводский».

Ранее коллегией адвокатов «Джи Ар Лигал», которая осуществляет правовое сопровождение процедуры конкурсного производства в отношении банка «Российский Кредит», были проведены первичные разыскные мероприятия и привлечено судебное финансирование для работы по возврату активов Мотылева, выведенных в иностранные юрисдикции.

АСВ приветствует решение суда и рассчитывает, что оно позволит вернуть средства для последующих расчетов с кредиторами «Российского Кредита» и других перечисленных финансовых организаций, подчеркивается в сообщении.

В интересах дальнейших разбирательств сумма арестованных по решению суда активов и будущие шаги в рамках проводимых работ по возврату имущества в конкурсную массу должника не раскрываются.



«Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на защиту интересов кредиторов и расчет по обязательствам ликвидируемых финансовых организаций в максимальном объеме», — отмечается в релизе.