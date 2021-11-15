Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Москомбанка на уровне «ruВВ-» и изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный».

В пояснении агентства указано, что изменение прогноза по рейтингу обусловлено сжатием масштабов бизнеса (за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года размер активов снизился на 16%), а также недостижением стратегических планов банка по повышению диверсификации деятельности за счет развития факторинга, что наряду со слабым ростом кредитования юридических лиц привело к снижению показателей рентабельности и операционной эффективности.

В то же время рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и адекватной ликвидностью, удовлетворительным качеством активов и внебалансовых обязательств, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Так, слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования юридических и физических лиц. Деятельность банка характеризуется низкой диверсификацией по сегментам кредитного риска. Также агентство положительно оценило развитие гарантийного бизнеса. Однако фактические масштабы факторингового и кредитного бизнеса значительно ниже запланированных, что привело к снижению рентабельности деятельности банка.

Качество активов и внебалансовых обязательств оценено как приемлемое, а качество ссудной задолженности — как удовлетворительное. Отраслевая диверсификация портфеля кредитов юрлиц и индивидуальных предпринимателей оценивается агентством как низкая. Обеспеченность ссудного портфеля находится на комфортном уровне.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется невысоким уровнем диверсификации по клиентам. Привлеченные средства банка на 1 октября 2021 года примерно в равной мере представлены средствами юрлиц и физлиц (53% и 47% соответственно).

По заключению аналитиков агентства, качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и бизнес-профилю банка. Вместе с тем они отметили сохраняющуюся повышенную концентрацию бизнес-процессов и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка.

«Стратегия развития носит консервативный характер и направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы. Агентство отмечает высокую вероятность недостижения по итогам 2021 года ряда запланированных стратегических показателей, в том числе по объему факторингового бизнеса», — полагают аналитики «Эксперт РА».