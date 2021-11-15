Около четверти всех строящихся в России многоквартирных домов имеют наивысшие классы энергоэффективности — «А», «А+» и «А++». Об этом говорится в отчете аналитического центра «ДОМ.РФ», основанном на анализе проектных деклараций.

По состоянию на 1 октября 2021 года к энергоэффективному строительству относились 2,2 тыс. домов (23% всех строящихся домов) площадью 26,4 млн кв. м (27% общего портфеля строительства).

«Энергоэффективное строительство в России становится все более востребованным. Только с начала этого года его доля выросла с 24% до 27%. А в структуре новых проектов, запущенных застройщиками с января, доля энергоэффективного строительства еще выше — почти 30%. Это значит, что на рынке растет понимание важности энергосберегающих технологий в жилищном строительстве», — говорит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Больше всего энергоэффективного жилья строится в Москве и Московской области — 6,9 млн кв. м и 3,5 млн кв. м соответственно. На эти два региона приходится 39% всего строящегося энергоэффективного жилья в России. По доле энергоэффективного жилья в объеме регионального строительства лидируют Амурская (76%) и Пензенская области (69%).

Среди застройщиков больше всего проектов с наивысшими классами энергоэффективности у групп компаний «ПИК» (4,7 млн кв. м), «Инград» (820 тыс. кв. м) и «Донстрой» (743 тыс. кв. м). У трех девелоперов из числа 20 компаний — лидеров по энергоэффективному строительству уже весь портфель строящегося жилья является энергоэффективным: это компании «Территория жизни», «Монолитхолдинг» и «Пионер».

В разрезе банков, кредитующих строительство с использованием счетов эскроу, по объему энергоэффективных проектов в кредитном портфеле лидируют СберБанк (10,1 млн кв. м), ВТБ (3,7 млн кв. м) и Банк ДОМ.РФ (1,5 млн кв. м).