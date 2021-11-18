В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую отчетность, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсфонды), и от неквалифицированных инвесторов, пишут «Известия» . Московская биржа планирует ввести требования по ESG для ценных бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки.

В июле этого года Центробанк выпустил рекомендации для публичных компаний по раскрытию информации о том, как они учитывают ESG-факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления. Нефинансовая отчетность должна отражать эти моменты в бизнес-модели и стратегии развития, уверены в ЦБ.

По мнению регулятора, раскрытие этих рисков позволяет инвесторам судить о долгосрочной финансовой стабильности. Дело в том, что в сегодняшнем мире ESG-риски с высокой степенью вероятности трансформируются в финансовые. Достаточно вспомнить о рекордном штрафе в 146,2 млрд рублей, который пришлось заплатить «Норникелю» за разлив топлива под Норильском в мае 2020 года.

В следующем году эмитентов ждет следующий шаг в ESG-повестке, когда рекомендации могут быть преобразованы в требования. После прохождения листинга (процедура проверки соответствия ценной бумаги) ценная бумага включается в котировальные списки первого или второго уровня (первый или второй эшелон) или попадает в некотировальную часть, то есть на третий уровень.

Для претендентов на первый и второй уровни существует множество требований. Попадание в списки позволяет рассчитывать на интерес со стороны крупных инвесторов (банки, страховщики, пенсфонды), поскольку к размещению привлеченных ими средств установлены ограничения со стороны регулятора. При этом только бумаги наивысшего качества учитываются в капитале, например, банков и брокеров. Кроме того, только в бумаги, включенные в котировальные списки, с 1 октября этого года могут вкладываться неквалифицированные инвесторы, не прошедшие специальный тест.

«Сейчас мы думаем над установлением критериев и сроков переходного периода для введения таких требований, чтобы для эмитентов это не стало дополнительной нагрузкой», — пояснила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Ранее в среду на конференции «Эксперт РА» она поделилась оценкой, что в России потенциальный объем устойчивых инвестиций оценивается в 2 трлн рублей ежегодно, из них 120 млрд рублей может приходиться на финансирование за счет выпуска устойчивых облигаций.