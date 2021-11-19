Финансовая группа «УБРиР», в которую входят Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк, с 19 ноября повысила ставки по всей линейке вкладов на 0,35—0,55 процентного пункта в зависимости от срока размещения.

Как сообщила пресс-служба УБРиР, теперь максимальная доходность по вкладам достигает 8,5% годовых.

Максимальную доходность можно получить, открыв вклад «Удобный» на срок до трех лет, с подключением пакета услуг «Все под контролем». При оформлении накопительного страхования жизни клиент также может получить повышенную ставку, но уже через год.