Финансовая группа «УБРиР», в которую входят Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк, с 19 ноября повысила ставки по всей линейке вкладов на 0,35—0,55 процентного пункта в зависимости от срока размещения.
Как сообщила пресс-служба УБРиР, теперь максимальная доходность по вкладам достигает 8,5% годовых.
Максимальную доходность можно получить, открыв вклад «Удобный» на срок до трех лет, с подключением пакета услуг «Все под контролем». При оформлении накопительного страхования жизни клиент также может получить повышенную ставку, но уже через год.
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|Ставка, %
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|Мин. срок, дней
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