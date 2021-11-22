Финансовая группа «УБРиР», в которую входят Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк, с 22 ноября запустила специальное предложение для новых клиентов — вклад «Хороший старт», сообщила пресс-служба УБРиР.

Средства на депозит принимаются по ставке 7,5% годовых на шесть месяцев с выплатой процентов в конце срока.

Оформить вклад могут клиенты, у которых на 16 ноября 2021 года не было действующего срочного депозита в банке, оформленного в офисе, через мобильное приложение или интернет-банк. Минимальная сумма открытия — 1 тыс. рублей. Вклад можно пополнять без ограничений, расходные операции по нему не предусмотрены.