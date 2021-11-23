В России необходимо запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жилье, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. В письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова она предложила внести соответствующие изменения в законодательство, сообщает RT.

В частности, считает детский омбудсмен, нужно инициировать внесение поправок в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

«В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи», — говорится в тексте обращения.



Как подчеркнула Волынец, в настоящее время наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей, воспитывающих детей, остается материнский (семейный) капитал. При приобретении недвижимости на эти деньги, замечает детский омбудсмен, родители обязаны выделить детям доли в собственности на жилое помещение. Это обязательство следует рассматривать как дополнительную гарантию обеспечения и защиты жилищных прав несовершеннолетних детей, добавила Волынец.

Однако, по ее словам, при обращении взыскания на жилое помещение и при выселении всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, данная гарантия лишается смысла. Волынец заявила, что наличие у собственника детей не является препятствием для изъятия залоговой недвижимости, то есть кредитная организация вправе инициировать выселение несовершеннолетнего ребенка из ипотечной квартиры.



В свою очередь, сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Аида Ибрагимова пояснила, что по закону на единственное жилье нельзя обращать взыскание, но на ипотечную квартиру подобный запрет не распространяется.



«Сейчас зачастую семьи (мы исходим из обращений, которые поступают в адрес аппарата) говорят, что они купили квартиру в ипотеку и, естественно, пустили в часть погашений средства материнского капитала», — рассказала специалист.

При этом эксперт отметила, что у семей может возникнуть сложная жизненная ситуация, например развод, при которой теряется возможность выплачивать ипотеку, и тогда банк заберет квартиру, поскольку она находится в залоге.