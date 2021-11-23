В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение в отношении фигуранта дела о выводе из России десятков миллиардов рублей Вячеслава Платона. Он обвиняется в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, следует из сообщения ведомства.

По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец молдавского Moldindconbank Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ. В сообщество были вовлечены директор казначейства Moldindconbank Елена Платон, владелец банка «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, совладельцы Русского Земельного Банка, банка «Западный», филиала «Кредитинвест» Кредитбанка Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

В период с июня 2013 года по май 2014-го сообщники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — Moldindconbank с представлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей, указывают в Генпрокуратуре. Уточняется, что расследование проводил следственный департамент МВД России.

«Обвиняемый Вячеслав Платон скрывается за пределами Российской Федерации, в его выдаче отказано. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд», — говорится в релизе.



Ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин уже были приговорены к различным срокам наказания. Уголовное дело в отношении Александра Коркина, Рината Юсупова, Винеры Шариповой, Алексея Соболева и Льва Пахомова сейчас слушается в Тверском районном суде Москвы. В отношении других участников преступного сообщества расследование продолжается.