Большинство россиян (61%) вне зависимости от специальности отметили, что после достижения пенсионного возраста планируют продолжить работать или подрабатывать. Таковы результаты совместного исследования «Работы.ру» и «СберНПФ», узнавших о пенсионных планах россиян, работающих в восьми отраслях: IT; банках, финансах и инвестициях; медицине; образовании; строительстве; производстве и промышленности; кафе и ресторанах; транспорте, логистике и маркетинге. В исследовании приняли участие более 6 тыс. человек из всех регионов России.



Доля россиян, которые собираются продолжить рабочую деятельность на пенсии, существенно выросла с прошлого года: по данным исследования, проведенного в ноябре 2020 года, работать или подрабатывать после 60—65 лет тогда хотели 39% опрошенных.

Больше всего трудоголиков среди работников производства и промышленности — здесь трудиться на пенсии намерены 69% опрошенных. За ними следуют специалисты в сфере транспорта и логистики (67%), медицины (66%), строительства (почти 65%), банков и финансов (64%). Активно подрабатывать на пенсии собираются также учителя (59%) и сотрудники IT-сферы (58%). Среди работников кафе и ресторанов работу на пенсии отметило 54% опрошенных. Меньше остальных к такой деятельности стремятся маркетологи — здесь о работе или подработке говорит 48% респондентов.

Более четверти опрошенных россиян (27%) на пенсии хотели бы посвятить себя заботам о семье и внуках. Об этом мечтает каждый третий (34%) работник кафе или ресторана, 33% IT-специалистов, 29% финансистов, 28% медиков и 26% работников производства и промышленности, по 25% специалистов транспорта и логистики, а также маркетологов, 24% строителей и 22% учителей.

Также жители России хотели бы на пенсии тратить время только на себя: заниматься любимым хобби, развлекаться, проводить время на даче и заботиться о здоровье. Это третий по популярности ответ, который выбрали 23% участников исследования.

Завершить карьеру в 50 лет хотело бы 16% участников исследования. Самая высокая доля таких работников наблюдается в медицине — 19%. Однако 45% сотрудников той же сферы планируют работать и подрабатывать, пока хватит сил.

Выйти на пенсию в 50 лет также хотело бы 17% IT-специалистов, по 16% работников транспорта и логистики, маркетинга и кафе или ресторанов, а также 15% работников производства и промышленности.

Больше всего людей, которые готовы работать, пока хватает сил, среди работников IT (46%), медицины (45%), маркетинга (45%), строительства (44%) и производства (42%).

Интересно, что далеко не все респонденты готовы после официального выхода на пенсию продолжать работать, подрабатывать или консультировать именно в своей отрасли. Так, сменить сферу деятельности после 60—65 лет хотело бы 32% работников транспорта и логистики, 29% специалистов сферы образования, 27% финансистов и 26% работников производства и промышленности.

Представления о доходе, который может обеспечить комфортную жизнь на пенсии, у работников разных профессий сильно отличаются. Самые высокие запросы оказались у маркетологов, финансистов и IT-специалистов: здесь самый популярный вариант ответа (37%, 36% и 33% респондентов соответственно) — «Хотел бы получать более 100 тысяч рублей в месяц». Работники транспорта и логистики, строительства, а также производства и промышленности немного скромнее: у них самый популярный запрос — 40—50 тыс. рублей в месяц. Так отвечают 17% водителей, по 16% строителей и специалистов производства. Каждый пятый работник сферы образования хотел бы получать 30—40 тыс. рублей в месяц (это самый популярный ответ по отрасли), а 16% респондентов из этой сферы хотели бы жить на 100 тыс. рублей и более.