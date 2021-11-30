Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Дойче Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг Дойче Банка отражает очень высокую вероятность получения поддержки со стороны единственного участника, Deutsche Bank AG, который характеризуется сильным финансовым профилем. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) Банка на уровне «а+» отражает адекватную достаточность его капитала, а также сильный риск-профиль и адекватные показатели фондирования и ликвидности», — отмечается в сообщении.



В АКРА напоминают, что Дойче Банк специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц и кредитовании крупных международных корпораций, работающих в России, а также крупнейших российских предприятий.



Бизнес-профиль банка отражает его средние позиции в банковской системе РФ, при этом банк характеризуется сильным брендом: статус дочерней компании Deutsche Bank дает ему возможность привлекать качественных российских и международных клиентов, указывают аналитики.



По мнению аналитиков, бизнес банка характеризуется умеренным уровнем диверсификации.



«Стратегия банка интегрирована в общую стратегию развития Deutsche Bank AG на российском рынке и предполагает сохранение фокуса на таких направлениях, как управление денежными средствами клиентов и торговое финансирование, при органическом росте в сфере кредитования юридических лиц. Как ожидается, банк продолжит использовать консервативный подход к принятию рисков», — отмечается в числе прочего в релизе.



В агентстве замечают, что риск-профиль банка характеризуется как сильный благодаря сочетанию высокого качества ссудного портфеля, его незначительному размеру, небольшому объему портфеля ценных бумаг и отсутствию контрагентского риска в отношении межбанковского кредитования.

