Если размер квартплаты в квитанции резко вырос или вы просто хотите разобраться, не переплачиваете ли своей управляющей компании, то следует обратить внимание на размер тарифов действующей региональной сетки, лишние пункты в квитанции и некоторые другие моменты, рассказывает агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По его словам, большинство пунктов в квитанции формируется исходя из действующей региональной сетки тарифов, и, если какие-то цифры в ней изменились, нужно сверить их с официальными данными на сайте региональной администрации. Если цифры окажутся выше, чем утвержденные в регионе, стоит обратиться в вашу управляющую компанию с требованием объяснить причину более высоких тарифов.



«Законное объяснение может быть только одно: собрание собственников жильцов по какой-то причине приняло решение о повышении взимаемых тарифов», — убежден специалист.

«В таком случае управляющая компания должна вам предоставить всю информацию об этом собрании. Если такой информации нет, то можно смело требовать у УК перерасчет и жаловаться в региональную жилищную инспекцию», — продолжает он.

Значительная часть тарифов рассчитывается или исходя из площади вашей квартиры, или исходя из количества зарегистрированных и проживающих в ней людей, а если речь идет об общедомовом имуществе, то исходя из соотношения площади квартиры и общей площади дома.

Необходимо проверить все указанные цифры, чтобы они соответствовали фактическим и чтобы вы не оплачивали за соседей или за не проживающих в вашей квартире лиц, объясняет специалист. Также важно уточнить в УК, какие приборы учета установлены в доме (чтобы расчет тарифов шел исходя из их показаний, а не исходя из общей площади и нормативов), а также вовремя предоставлять данные квартирных счетчиков, а если данные учтены неправильно или не учтены, требовать перерасчет.



Минко советует также обратить внимание на те пункты в квитанции, которые не утверждены региональной сеткой тарифов. Они могут появляться в платежном документе только после утверждения общего собрания собственников, управляющая компания не имеет права самостоятельно вносить дополнительные пункты.

«Дополнительные тарифы — это абсолютное право жильцов», — говорит он.

«Если вы хотите, например, нанять консьержа или даже дополнительную охрану, вы можете принять соответствующее решение общим собранием собственников, но сама УК такие решения принимать не может. Ее полномочия — выставлять квитанции в соответствии с региональной сеткой тарифов или с утвержденными общим собранием собственников значениями», — отмечает Минко.

Но даже если все пункты в квитанции соответствуют региональным тарифам или утвержденным общим собранием собственников, то все равно, возможно, вы переплачиваете. Дело в том, что у вашего дома могли быть какие-то дополнительные доходы, например, от размещения в нем рекламных носителей, вышек сотовой связи или предоставления дополнительных услуг расположенных в нем коммерческих структур. «Все эти доходы должны быть учтены при начислении квартплаты, а полная информация об этом — всегда доступна в вашей управляющей компании. Если это не так, жалуйтесь в жилищную инспекцию и требуйте перерасчета», — заключает эксперт.



Если ваша УК не отчиталась о текущих расходах за предыдущий период, то все собранные средства по соответствующим тарифным пунктам должны быть или засчитаны авансом за следующий период или возвращены собственникам. Поэтому эксперт рекомендует не пропускать общие собрания собственников и изучать отчеты управляющих компаний.