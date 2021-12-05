Глава СберБанка Герман Греф заявил, что Россия в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций. Такое мнение он высказал, выступая в рамках «Экспо-2020».

«В соотношении риск/прибыль в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики — это приоритеты российского правительства», — сказал он.

Греф при этом выразил уверенность, что российское правительство в ближайшие годы не отступит от поддержания макроэкономической стабильности.

«Мне кажется, что президент и правительство России в ближайшие годы не отступят от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности, которая является основной для любых инвестиций, и будут наращивать усилия, чтобы смягчить инвестиционный климат», — сказал он.

Традиционные источники энергии будут пользоваться популярностью в ближайшие десять лет в связи с ростом спроса на данные ресурсы, заявил глава СберБанка в интервью телеканалу «Россия-24» .

«Продолжается рост спроса пока, и в ближайшие десять лет мы прогнозируем, что традиционные источники энергии будут пользоваться популярностью», — сказал он.

Греф также отметил, что о росте спроса на традиционные источники энергии свидетельствуют цены на нефть и газ. «За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках», — добавил он.