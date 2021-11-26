АКРА подтвердило БНП Париба Банку рейтинг «ААА(RU)»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг БНП Париба Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.
«Кредитный рейтинг БНП Париба Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает высокой оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле», — отмечается в сообщении.
В АКРА напоминают, что у БНП Париба Банка очень высокая вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны материнского банка. По мнению аналитиков, в случае необходимости материнский банк (самостоятельно или через другие структуры группы) может предоставить банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала, поскольку кредитоспособность является высокой по сравнению с собственной кредитоспособностью банка, группа осуществляет полный акционерный и в значительной степени операционный контроль над банком (поддерживающее лицо определяет стратегию и стандарты корпоративного управления рисками, применяемые банком с учетом российского законодательства), банк и группа работают под единым брендом, поэтому возможный дефолт ПНБ Париба Банка может привести к возникновению существенных репутационных рисков для группы.
Бизнес-профиль банка является удовлетворительным, оценка определяется его сильной франшизой в обслуживании крупных международных компаний, функционирующих на территории России. Диверсификация операционного дохода является невысокой, поскольку доход формируется в основном за счет процентных поступлений от средств, размещенных в других банках, включая Банк России. Стратегия банка подразумевает работу с российскими и международными компаниями и связана с кредитованием, сделками с производными финансовыми инструментами, расчетно-кассовым обслуживанием, торгово-экспортным финансированием.
По мнению аналитиков, сильная оценка достаточности капитала подтверждается очень высоким уровнем основного капитала банка по регулятивным нормам (Н1.2 равен 28,3%, Н1.0 составляет 35,6% на 1 октября 2021 года). Показатели операционной эффективности оказывают нейтральное влияние на итоговую оценку позиции банка по капиталу. За период с 2018 по 2020 год отношение операционных расходов к операционным доходам (CTI) в среднем составило 69%, а чистая процентная маржа (NIM) — 3,5%. При этом банк является стабильно прибыльным: значение коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) за последние пять лет — 176 базисных пунктов.
В агентстве замечают, что риск-профиль банка характеризуется как адекватный благодаря прозрачной системе риск-менеджмента, которая отличается адекватным уровнем регламентации, высокими стандартами андеррайтинга, а также существенным контролем со стороны поддерживающего лица и группы.