Изменения по кредитам за неделю: акция от Банка ДОМ.РФ, автокредиты от Альфа-Банка и Росбанка

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ запустил новогоднюю акцию «Поймай удачу в 2022», в рамках которой клиенты получат шанс оформить потребительский кредит наличными с минимальной ставкой 5,5% на весь срок. Акция будет действовать в период с 6 декабря 2021 года по 31 марта 2022-го. Для участия в ней нужно оформить потребительский кредит и подключить добровольное страхование жизни и здоровья, которое должно действовать на момент подведения итогов акции. Победителем станет каждый 22-й клиент, удовлетворяющий условиям акции. В розыгрыше участвуют программы «Кредит наличными» и «Кредит на рефинансирование». Заем можно оформить на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей и сроком от двух до семи лет. Отправить заявку дистанционно можно в мобильном банке, на сайте финучреждения или позвонив в кол-центр. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Онлайн-развлечения» и «Дом», 1% — в остальных категориях. Для клиентов, оформивших кредит в банке, обслуживание карт бесплатное.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Альфа-Банк объявил о запуске автокредитования. Ставки начинаются от 5,5%. Средства можно получить как на новый автомобиль, так и на автомобиль с пробегом. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей, срок составляет до восьми лет. Оформление кредита полностью безбумажное, получить его можно без первоначального взноса всего по двум документам. Воспользоваться предложением можно у автодилеров, выступающих партнерами банка, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Росбанк предложил способ снизить ставку по автокредиту на 1%. Для этого в течение первых двух календарных месяцев после оформления автокредита клиентам необходимо всего лишь выполнить одно из условий: перечислять заработную плату от 15 тыс. рублей на счет, открытый в Росбанке; перечислять от 50 тыс. рублей безналичным переводом из стороннего банка на счет, открытый в Росбанке; открыть расчетный счет индивидуального предпринимателя и оплатить авансовый пакет банковских услуг на срок от 12 месяцев.