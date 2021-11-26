Бывших топ-менеджеров банка «Рублев» будут судить по делу о хищении 99 млн рублей

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших председателя совета директоров КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления банка Сергея Шаповала. Они обвиняются в хищении денежных средств кредитной организации в особо крупном размере путем мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, а также в их легализации (часть 4 статьи 159, пункт «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ), сообщают в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными сообщниками обеспечили заключение между банком «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», фактическим руководителем которого являлся Гуревич, договора кредитной линии. На основании данного договора более 99 млн рублей из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика».

После этого злоумышленники для придания видимости законности своим действиям организовали перевод похищенных денежных средств co счета OOО «Транс Логистика» по фиктивным основаниям на счета других подконтрольных им организаций, указывают в Генпрокуратуре.

В дальнейшем у банка «Рублев» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, он признан банкротом.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении неустановленных соучастников продолжается.