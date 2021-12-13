Россиянам с подозрением на перенесенный ковид и с зарубежными вакцинами дадут QR-коды по антителам

Граждане без информации о положительном результате ПЦР-теста на коронавирус в существующих базах с 1 января 2021 года, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании на полгода. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции «Единой России» в Госдуме, передает РБК.

Этот вариант подойдет для тех, кто предполагает, что переболел COVID-19, но не сдавал тест и не обращался за медицинской помощью, пояснила она.

Людям с положительным ПЦР-тестом и антителами сертификат будет выдаваться на год. «При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», — отметила Голикова, чьи слова РБК приводит по ТАСС.

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса иностранной вакциной, тоже смогут оформить себе QR-код — по итогам теста на антитела они могут его получить на полгода, сообщила Голикова

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода», — рассказала она. Это относится и к тем, кто привился «Спутником V» за рубежом. «Они [привитые за рубежом «Спутником V» граждане] смогут, приехав или находясь здесь, сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — сказала Голикова.

Об обсуждении в правительстве идеи QR-кодов по антителам в конце ноября рассказывали источники РБК. По словам собеседников, нормой выдачи сертификатов по антителам могут дополнить законопроекты об обязательных QR-кодах. Собеседники отмечали, что это может также позволить получить QR-коды тем, кто привился иностранными вакцинами.

Один из источников указывал, что сторонниками положительного «вердикта» по выдаче QR-кодов гражданам с антителами выступают в том числе представители российской элиты, поскольку многие ревакцинировались западными вакцинами, которые в России пока не признают.

Пока что в России не зарегистрирована ни одна иностранная вакцина. В Кремле вопрос о признании иностранных вакцин увязывали с взаимным признанием препаратов российского производства за рубежом.

Премьер-министр Михаил Мишустин 23 ноября пообещал обдумать предложение о выдаче QR-кодов «неофициально» переболевшим COVID-19. Так он ответил на просьбу губернатора Амурской области Василия Орлова.



Идею выдачи QR-кодов тем, чьи анализы показали наличие в организме достаточного количества антител к коронавирусу, поддерживают более половины россиян (51%), показал опрос SuperJob.