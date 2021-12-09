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В Вологде расследовали дело сотрудницы «Уралсиба», присваивавшей деньги состоятельных клиентов

14.12.2021 16:01
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Уралсиб

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств банка «Уралсиб» и его клиентов в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Так, бывшей сотруднице кредитной организации инкриминируется четыре эпизода преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, — мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба гражданам. Также специалисту банка инкриминируется 86 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а именно неправомерного оборота средств платежей.

По версии следствия, в период с ноября 2017 года по февраль 2020-го специалист офиса «Вологодский» филиала «Санкт-Петербургская дирекция» банка «Уралсиб» (в последующем, до октября 2020 года, она занимала руководящую должность в другом подразделении этого же банка по работе с премиальным сегментом), находясь на территории Вологды и располагая в силу служебного положения сведениями о наличии на счетах у клиентов денежных средств, распоряжалась ими по собственному усмотрению. При этом она применяла «электронные защищенные средства для исключения надлежащего уведомления клиентов о движении по счетам», указано в релизе.

В СК подчеркивают, что обвиняемая в силу своей руководящей должности «сумела создать в своем служебном окружении такую атмосферу, при которой ни один сотрудник кредитной организации не располагал возможностью взаимодействия с состоятельными клиентами, находящимися на особом банковском обслуживании».

В результате из финансового оборота банка в течение трех лет были выведены денежные средства в общей сумме более 348 млн рублей, которыми обвиняемая распоряжалась по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. В случае обращения вкладчиков за своими деньгами специалист банка «вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и его сотрудникам», указывают в СК.

В «Уралсибе» Банки.ру сообщили, что сотрудница офиса «Вологодский» размещала денежные средства клиентов без их ведома в ПИФах, продуктах НСЖ, ИСЖ и других финансовых инструментах, подчеркнув, что речь не идет о хищении.

«Речь в данном случае идет не о хищении средств, а о злоупотреблении сотрудником своим служебным положением. Фактически денежные средства в размере 348 млн рублей похищены сотрудницей не были, но они были размещены не в тех продуктах, в которых изначально хотели разместить их клиенты. После выявления данных фактов в банке была инициирована служебная проверка, результаты которой стали причиной обращения банка в правоохранительные органы. Банк считает такое поведение сотрудницы недопустимым — даже несмотря на то, что данный инцидент не затронул интересы клиентов, которые получили денежные средства и сменили накопительные и инвестиционные продукты по своему выбору, а банк в результате не понес значимых убытков», — говорится в комментарии кредитной организации.

Как уточняет СК, от преступных действий обвиняемой пострадал 71 клиент. При обыске в ее жилище были найдены «неопровержимые улики, в том числе порядка 90 банковских карт и ПИН-конвертов потерпевших и свидетелей», также изъяты денежные средства в сумме 1 млн рублей. По ходатайству следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму, превышающую 2 млн рублей. Ущерб, причиненный физическим лицам, возмещен в ходе следствия на сумму свыше 217 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Логотип "Банка Уралсиб" Юлия Школьник

Юлия Школьник

Главный специалист Дирекции поддержки банковского бизнеса
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