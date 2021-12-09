Аналитики рассказали, кому выгодна высокая инфляция

У «инфляционного бума», которым обеспокоены экономисты, правительства и рядовые граждане, есть и свои бенефициары. Это, в частности, страны с высоким уровнем госдолга, который с ускорением инфляции начинает обесцениваться, следует из аналитического материала рейтингового агентства «Эксперт РА» «Тотальная» инфляция: чем ответят мировые центральные банки».

Аналитики отмечают, что «для правительств, обладающих большим госдолгом и столкнувшихся с необходимостью бюджетной консолидации, инфляция в совокупности с низкими процентными ставками может быть хорошим союзником».

По данным «Эксперт РА», в среднем в развитых странах государственный долг с начала пандемии прибавил четверть своего объема. Средства направлялись на финансирование дефицита бюджета, образовавшегося от недостатка доходов, финансирование программ борьбы с коронавирусом и программ помощи бизнесу и гражданам.

«При этом большая часть долга выпущена в неиндексируемых инструментах, то есть без привязки к инфляции, — например, только 7,5% американского госдолга состоит из индексируемых облигаций. Поэтому с ростом темпов инфляции величина долга начинает обесцениваться достаточно быстро, — объясняют эксперты. — Объем реального долга, подсчитанный как номинальный объем, деленный на дефлятор, увеличился в пандемию не очень значительно, тогда как номинальный долг вырос существенно».

В своем материале «Эксперт РА» констатирует, что пандемия коронавируса привела к ускорению инфляции в большинстве стран — в основном в связи с широкими государственными программами поддержки экономики, ростом цен на энергоносители, появлением «бутылочных горлышек» в глобальных цепочках стоимости.

«Пандемия и локдауны привели к приостановке работы многих предприятий по всему миру. И, хотя действующие сейчас эпидемиологические ограничения значительно мягче прежних, а большая часть производств возобновила работу, последствия сокращения объемов выпуска наблюдаются по сей день. Так, весной 2021 года некоторым автоконцернам пришлось сократить объем выпуска продукции из-за нехватки чипов, которая возникла из-за снижения их производства в самом начале пандемии. Возникает эффект «бутылочного горлышка» — из-за сбоев в производстве одного товара в прошлом страдает выпуск многих видов продукции сейчас, что, в свою очередь, сказывается на ценах», — поясняют, в частности, аналитики.

Они признают, что «пока не очень понятно, насколько временна высокая инфляция».

Аналитики российского рейтингового агентства ссылаются на экспертов из крупнейших центральных банков, по мнению которых, «риски того, что высокая инфляция с нами надолго, существуют». Если возникающие «бутылочные горлышки» (например, связанные с дефицитом чипов) не будут устранены в скором времени или если они из-за новых локдаунов в отдельных странах будут возникать снова, то недостаток предложения на рынках будет приводить к росту цен. С учетом серьезного энергетического кризиса в Китае, из-за которого осенью 2021 года остановились многие предприятия, можно предположить, что проблема «бутылочных горлышек» будет возникать и дальше, отмечается в обзоре.

В свою очередь, независимые эксперты обращают внимание на риски от продолжения массированных программ помощи экономикам со стороны государства — комбинация из мягкой монетарной политики и высокого уровня государственных расходов может способствовать обесцениванию денег, говорится в аналитическом материале.

«Конец эпохе низкой инфляции может положить и замедление процессов глобализации — разрыв связей между странами приведет к тому, что компаниям придется возвращать производства в родные страны, что увеличит издержки производства и тем самым вернет взаимосвязь между занятостью и ростом цен на национальном уровне», — пишет «Эксперт РА».

Еще одна опасность связана с ростом инфляционных ожиданий. Пока они остаются неизменными, но затяжной период высокой инфляции может привести к их взлету, что само по себе подтолкнет цены к росту.



Существует также мнение, что вскоре в мире может наступить период рекордно низкой инфляции, указывают аналитики. «При медленных темпах экономического роста с одной стороны, чрезмерном ужесточении монетарной политики с другой и отказе от политики «вертолетных денег» — c третьей, совокупный спрос может упасть, что повлечет за собой снижение темпов роста цен до уровня, сопоставимого с тем, что наблюдался в первый год пандемии. То, насколько этот негативный сценарий реализуется, зависит не только от политики основных центральных банков, но и от того, как будет дальше протекать эпидемия, — появление новых опасных штаммов вируса и введение новых локдаунов по всему миру делает его более вероятным», — говорится в обзоре.