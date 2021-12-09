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В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 1 млрд рублей

16.12.2021 12:59
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно со службой экономической безопасности ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом платежей за поставку из-за границы овощей и фруктов перечислялись денежные средства клиентов. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась, выяснили правоохранители.

По предварительным данным, нелегальный оборот превысил 1 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 млн.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ, то есть о незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой либо сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. «Проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — указано в релизе.

«В настоящее время по подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержаны двое граждан. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», — сообщила Ирина Волк.

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