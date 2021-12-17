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Мосбиржа проводит ребрендинг группы

17.12.2021 12:55
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ТАСС

Московская биржа представила новый логотип MOEX, который будет объединять всю группу компаний. Об этом журналистам сообщил управляющий директор по продажам и развитию Мосбиржи Игорь Марич, передает ТАСС.

Таким образом, Московская биржа, где обращается более 6 тыс. финансовых инструментов, финансовый маркетплейс «Финуслуги», Национальный Расчетный Депозитарий, Национальный Клиринговый Центр и ряд других компаний объединятся под зонтичным брендом группы «Московская биржа» — MOEX Group.

«В следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской биржи. По сути, мы появились вместе с Российской Федерацией и за эти годы с нуля создали в стране рынок инвестиций. Мы активно развиваемся и уже стали больше, чем биржа. Мы идем на внебиржевой рынок, создаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов, открываем дополнительные возможности для инвесторов, корпораций, банков», — отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, добавив, что компания меняет бренд, чтобы больше соответствовать современной повестке.

Управляющий директор по маркетингу и клиентскому опыту Московской биржи Ирина Лебедева также рассказала, что изменения коснутся визуальных составляющих и позиционирования компании на рынке.

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