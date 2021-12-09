Путин назвал западные санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин.

Для примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился импортных комплектующих для крыла. Российским производителям удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года, отметил президент.

«В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно — это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое, — сказал он в связи с этим. — Причины всегда найдут».

Лидеры стран Евросоюза на саммите 16 декабря решили продлить действующие санкции против России. Комментируя это решение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в России прекрасно адаптировались к санкциям и даже научились «извлекать из этого выгоду в плане развития собственного производства, своим импортозамещением».