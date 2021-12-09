Все новости

Путин назвал западные санкции инструментом недобросовестной конкуренции

17.12.2021 17:50
1 941
4 Время прочтения: 1 минута
Источник
Интерфакс

Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин.

Для примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился импортных комплектующих для крыла. Российским производителям удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года, отметил президент.

«В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно — это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое, — сказал он в связи с этим. — Причины всегда найдут».

Лидеры стран Евросоюза на саммите 16 декабря решили продлить действующие санкции против России. Комментируя это решение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в России прекрасно адаптировались к санкциям и даже научились «извлекать из этого выгоду в плане развития собственного производства, своим импортозамещением».

Лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом заявил в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС.

 17.12.2021 08:57

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»