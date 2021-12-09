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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

17.12.2021 08:57
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ТАСС

Лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом заявил в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить Минские соглашения», — сказал Мишель. Он также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут «масштабные последствия и высокая цена этой агрессии». Ни он, ни ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли дать конкретного ответа на вопрос, что именно собирается сделать Евросоюз.

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках Минских соглашений.

Ранее источник ТАСС в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе сообщил, что секторальные санкции будут вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля. По словам дипломата, в ближайшие недели Брюссель формально оформит решение о продлении санкций, которое будет затем опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Агентство Bloomberg в четверг сообщило со ссылкой на свои источники, что администрация США подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против российских банковского и энергетического секторов на случай якобы возможной агрессии России против Украины. По словам собеседников информагентства, подобная мера может быть принята совместно с США. Источники Bloomberg подчеркивают, что возможный пакет санкций по-прежнему находится на стадии обсуждения, решение по конкретным мерам пока не принято.

Источники отмечают, что еще один обсуждаемый шаг — отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT — видится Западу слишком проблематичным, так как может негативно повлиять, в частности, на мировой рынок энергоносителей. Кроме того, партнеры США в Европе опасаются, что такой шаг может грозить ответными мерами со стороны России, в том числе прекращением поставок природного газа.

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