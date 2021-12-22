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Эксперты: ипотека будет обходиться заемщикам в 2022 году заметно дороже

22.12.2021 00:01
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Эксперты: ипотека будет обходиться заемщикам в 2022 году заметно дороже
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Иллюстрация
Семен Лиходеев/ТАСС
Источник
Banki.ru

Ипотечный рынок в 2022 году не повторит рекорда, ожидаемого по итогам 2021-го, хотя торможение будет мягким. При этом ипотека в следующем году будет обходиться заемщикам заметно дороже. Об этом говорится в аналитическом исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», озаглавленном «Ипотека на пике».

В НКР констатируют, что 2021 год стал самым результативным за всю историю российского ипотечного рынка. Согласно прогнозам агентства, объем выдачи ипотеки может достичь 5,5—5,6 трлн рублей против 4,4 трлн в 2020-м. К концу года может быть обновлен и месячный рекорд, установленный в декабре-2020 на отметке 560,7 млрд рублей. Аналитики ожидают усиления спроса на ипотеку в конце года из-за повышения Банком России ключевой ставки в декабре на 1 процентный пункт, и в принципе на последние месяцы года исторически приходится значительная доля годовых выдач.

«В 2021 году сохранялось сочетание двух факторов, обеспечивших ипотечный рост 2020 года: льготные программы и рекордно низкие ставки привели к реализации отложенного спроса на ипотеку. Подогревали спрос и растущие цены на жилье», — отмечают в НКР.

По данным агентства, объемы выдачи в текущем году увеличились благодаря росту среднего чека по ипотеке (с 2,65 млн рублей в начале года до 3,1 млн в октябре) и количества займов (за девять месяцев оно составило 1,4 млн, или плюс 20% к январю — сентябрю 2020-го).

При этом эксперты обращают внимание на то, что пересмотр программ господдержки с июля существенно изменил структуру выдачи кредитов: если в первой половине 2021 года доля ипотеки с господдержкой в среднем составляла 27%, то во втором полугодии она опустилась ниже 10%.

Этот же фактор, по мнению экспертов, обусловил поквартальную динамику количества выдаваемых ипотечных кредитов: в III квартале выдано 416 тыс. кредитов — на 11% меньше, чем во II квартале.

Одна из тенденций, на которую обращают внимание эксперты, — рост среднего срока ипотечного кредита: в начале 2019 года средневзвешенный срок выдачи составлял 17 лет, а в октябре 2021 года достиг 20,9 года. Рост среднего срока на фоне увеличения среднего чека ипотеки способствует уменьшению ежемесячного платежа, однако с начала 2019 года средний чек подскочил на 41,7%, а срок увеличился всего на 20%. В связи с этим в НКР ожидают, что средний срок ипотечных кредитов будет расти и дальше, «догоняя» среднюю сумму: уже в конце этого года он превысит 21 год, а по итогам 2022 года достигнет 23 лет, что соответствует примерно трети средней продолжительности жизни в России.

Несмотря на ипотечные рекорды, доступность кредитного жилья продолжает снижаться, пришли к выводу в НКР: «Если в середине прошлого года отношение среднего платежа по ипотечному кредиту к размеру медианной заработной платы упало до 64%, то фактически с осени прошлого года этот показатель начал расти и уже в начале текущего года вновь приблизился к 70%, выйдя на уровень начала 2020 года».

Жилая площадь, которую можно приобрести на средний ипотечный кредит, также стремительно сокращается, признают аналитики (с 36,1 кв. м в сентябре 2019 года до 33,7 кв. м в сентябре-2021, согласно инфографике НКР). Так, параллельно с ростом объемов рынка подскочили, по данным Росстата, и цены на недвижимость: на 22% за последний год и на 45% с сентября-2019. Сильнее всего за год средневзвешенная стоимость 1 кв. м увеличилась в Адыгее — на 79%. В Москве показатель вырос на 27%, а в Краснодарском крае — на 48%.

В НКР ожидают, что увеличение стоимости квадратного метра и рост среднего чека, а также более быстрое повышение ставок приведут к росту ежемесячного платежа и общей переплаты по ипотеке. «Несколько сгладить негативное влияние указанных факторов и повысить доступность ипотеки может удлинение срока кредита. Тем не менее в 2022 году ипотека будет обходиться заемщикам заметно дороже», — считают эксперты.

Аналитики напоминают, что в 2021 году были достигнуты исторические минимумы средневзвешенных ставок по ипотечным кредитам — 7,07% в июне, в преддверии пересмотра льготных программ. «Одновременно с этим ставки по собственным программам банков начали расти уже с апреля, после перехода Банка России к повышению ключевой ставки. В связи с этим после пересмотра условий льготных программ средняя ставка новых кредитов поднялась на 0,7 п. п. и приблизилась к 8% (7,7% в октябре). Однако рост стоимости ипотечных займов в целом по рынку оказался не столь значительным, как увеличение ключевой ставки. Во многом это было обусловлено стремлением банков сохранить клиентский поток в наименее рискованном кредитном сегменте. Кроме того, ставки по ипотеке учитывают ожидания более низкой инфляции и, как следствие, ключевой ставки на долгосрочном горизонте. Тем не менее в ноябре — декабре банки стали активнее пересматривать собственные ипотечные программы: в ряде ведущих банков ставки по ним превысили 9%, что, вероятно, обусловлено заявлениями регулятора о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики», — рассуждают в НКР.

Согласно базовому сценарию агентства, ключевая ставка в 2022 году будет находиться в диапазоне 8—8,5% (не исключается ее незначительный краткосрочный рост в первом полугодии с дальнейшим снижением к концу года). «С учетом этих предпосылок мы полагаем, что средние ставки новых выдач превысят 9% уже по итогам первого полугодия 2022 года <…>. В 2021 году на уровне ипотечных ставок позитивно сказывалась высокая доля госпрограмм, но в 2022 году основной объем выдач придется на собственные программы банков, тогда как доля госпрограмм составит 10—12%. А ставки по собственным программам банков в следующем году могут достигнуть 10%», — говорится в обзоре.

Прогноз по средней рублевой ставке по новым ипотечным кредитам на конец 2022 года с учетом госпрограмм — 9—9,5%, свидетельствуют материалы НКР.

Динамика выдач во втором полугодии позволяет предположить, что по итогам следующего года объем рынка сократится, хотя и умеренно, отмечается в обзоре. В НКР полагают, что в 2022 году банки выдадут 4,9—5,1 трлн рублей ипотечных кредитов — примерно на 10% меньше ожидаемого рекорда 2021 года, но больше, чем за любой другой год. Ожидается более резкое уменьшение числа выданных ссуд — на 20—25%. Частично компенсировать это может дальнейший рост среднего размера кредита — на 10—12% (до 3,6 млн рублей), что будет примерно соответствовать прогнозной динамике цен квадратного метра в новостройках.

«Ключевыми факторами торможения станут исчерпание отложенного спроса, небольшой лимит госпрограмм, уменьшение числа сделок рефинансирования, а также более заметный рост ставок в сравнении с 2021 годом в сочетании с дальнейшим, пусть и не таким значительным, увеличением стоимости жилья», — резюмируют аналитики.

Но они выделяют и ряд факторов поддержки рынка, которые смягчат торможение.

«Так, россияне сохраняют высокую склонность к потреблению в условиях повышенных инфляционных ожиданий, поэтому, несмотря на повышение ставок, мы не ожидаем существенной просадки спроса на жилье. Заемщики, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, не станут откладывать решение о покупке, опасаясь еще большего роста цен на квартиры в будущем. Повышение ставок будет компенсироваться за счет увеличения срока кредита. А развитый рынок рефинансирования позволит заемщику уменьшить ставку по ипотеке на горизонте двух-трех лет», — отмечается в обзоре.

Одновременно прогнозируется усиление интереса заемщиков к вторичному рынку. На это, по мнению НКР, повлияет как снижение объема выдач по госпрограммам, так и вывод на рынок большого числа инвестиционных квартир, приобретенных в 2019—2021 годах, с дисконтом к ценам застройщиков.

«С учетом этого мы полагаем, что темпы роста ипотеки на вторичном рынке в 2022 году могут опережать первичный рынок, а доля «вторички» по итогам года увеличится», — указывают в НКР.

Также эксперты отмечают, что в крупных городах наблюдается высокий интерес к обновленной семейной ипотеке, а в регионах, помимо этого, сохраняется потенциал льготной ипотеки под 7%. Прогноз НКР предполагает, что семейная ипотека будет действовать до 2023 года, а программа господдержки «7%» закончится в июле 2022-го.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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