«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Русьуниверсалбанка на уровне «ruВВ»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанка на уровне «ruВВ», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу, ограниченными показателями рентабельности, адекватным качеством активов, умеренно сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении «Эксперт РА».

В агентстве напоминают, что Русьуниверсалбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также операциях на рынке МБК и на срочном рынке. Банк представлен только головным офисом в Москве.

Ограниченная оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке. Диверсификация бизнеса по-прежнему оценивается как низкая, что связано с размещением существенного объема средств в Банке России, а также на бирже. В то же время агентство позитивно оценивает наращивание банком кредитных операций, но обращает внимание на то, что клиентская база банка остается крайне узкой (на 1 сентября 2021 года число заемщиков юридических лиц составляло девять штук, физлиц — восемь человек). Уровень концентрации крупных кредитных рисков оценивается как низкий (на 1 ноября 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 15%), при этом для деятельности банка характерна высокая концентрация риска на крупнейшем заемщике (в октябре 2021 года крупнейший кредитный риск достигал 5,8% чистых активов).

Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 ноября 2021 года Н1.0 — 166%, Н1.1 равен Н1.2 и составил 163%), буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Давление на рейтинговую оценку оказывает невысокий уровень рентабельности бизнеса, при этом агентство позитивно оценивает адекватный уровень операционной эффективности деятельности банка.

На средства, размещенные в ЦБ РФ и на бирже, по-прежнему приходится существенная часть активов банка (около 51% и 16% валовых активов соответственно на 1 ноября 2021 года). Уровень обеспеченности кредитного портфеля юридических лиц недвижимостью оценивается как невысокий (на 1 сентября 2021 года залогом недвижимого имущества обеспечено порядка 19% кредитов юрлиц). Портфель ценных бумаг представлен ОФЗ, а также облигациями компании с приемлемым рейтингом кредитоспособности. Остатки в кредитных организациях составляют около 3% валовых активов на 1 ноября 2021 года и представлены требованиями преимущественно к контрагентам с высокими кредитными рейтингами.