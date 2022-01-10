Испанский суд окончательно отклонил иск экс-банкира Пугачева к России

Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего бенефициара Международного Промышленного Банка и экс-сенатора Сергея Пугачева к РФ о возвращении ему более 14 млрд долларов, отклонив апелляцию на предыдущее судебное решение, следует из постановления испанского суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 млрд долларов, сообщали российские СМИ со ссылкой на Минюст. По данным министерства, в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России. Разбирательство основывалось на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева.

«Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование», — говорится в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации, в частности в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей в конкурсную массу. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.