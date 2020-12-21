Агентство по страхованию вкладов продало за 6,5 млн фунтов особняк Glebe Place, ранее принадлежавший экс-бенефициару Международного Промышленного Банка Сергею Пугачеву. Об этом на днях сообщили в АСВ.

Как уточняется, продажа совершена в рамках работы по приведению в исполнение в иностранных юрисдикциях определения российского суда о привлечении Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 75,6 млрд рублей.

Особняк в Лондоне, расположенный в районе Челси по адресу 53-54 Glebe Place, продан на основании приказа Высокого суда правосудия Англии и Уэльса, разрешающего продажу в интересах банка недвижимого имущества Пугачева. После оплаты необходимых расходов денежные средства пополнят конкурсную массу банка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

АСВ в ноябре этого года продало особняк Old Battersea House, принадлежавший Пугачеву, за 8 млн фунтов. Ранее агентством также было продано поместье, известное под названием Lower Venn Farm, и 47-метровая яхта DB9 производства компании Palmer Johnson, зарегистрированная на Каймановых островах. Средства от продаж поступили в конкурсную массу банка.



«Также арестованы принадлежавшие Сергею Пугачеву виллы во Франции, включая Шато де Гаро, виллу «Аннушка», шале «Вальберг» и виллу № 40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра. В отношении французских активов в настоящий момент продолжаются судебные разбирательства», — напоминают в АСВ.