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Генсек ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему

17.01.2022 21:01
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Прайм

Глобальную финансовую систему необходимо реформировать, чтобы она работала на благо всех стран, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума.

«Нам нужно реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала для всех стран. Более восьми из десяти долларов, направленных на восстановление, тратятся в развитых странах», — сказал Гутерреш в видеообращении.

По его словам, страны с низким уровнем доходов находятся в очень невыгодном положении. «Они переживают самый медленный рост за последнее поколение и пытаются выкарабкаться при помощи своих скудных национальных бюджетов. Рекордная инфляция, сужение фискального пространства, высокие процентные ставки и стремительно растущие цены на энергоносители и продукты питания сказываются на каждом уголке мира и блокируют восстановление, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода», — сказал генсек ООН.

По его мнению, глобальная финансовая система подвела страны с низким уровнем дохода, когда они больше всего в ней нуждались. «Не хватает глобальной солидарности. Страны скованы растущим долгом и грабительскими процентными ставками. И многие страны со средним уровнем дохода не имеют права на списание долга, несмотря на растущую бедность, рост безработицы и потери в развитии. Нам нужна глобальная финансовая система, отвечающая поставленным задачам», — заявил Гутерреш.

Это означает срочную реструктуризацию долга и реформу структуры долгосрочного долга, отметил генсек. «Это означает распространение общей концепции обращения с долгом на страны со средним уровнем дохода и кредиторов из частного сектора», — указал он.

Гутерреш также призвал бороться с коррупцией и незаконными финансовыми потоками и обеспечивать справедливую работу налоговых систем.

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