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Кассация: найденный на улице кошелек может стать поводом для уголовного дела

18.01.2022 18:45
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РАПСИ

Найденный на улице кошелек приведет к уголовному преследованию по делу о краже, если не пытаться вернуть находку и тратить из кошелька деньги. Как передает РАПСИ, это следует из решения Второго кассационного суда общей юрисдикции.

До кассационной инстанции дошла женщина, нашедшая в августе 2020 года в столице кошелек с деньгами и документами, который она не захотела возвращать владельцу. Деньги она потратила на собственные нужды. Уточняется, что у фигурантки ранее не было судимостей.

«Судами первой и апелляционной инстанций фигурант дела осуждена по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража») к штрафу в размере 25 тыс. рублей в доход государства. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен: с осужденной в его пользу взысканы денежные средства в размере 40 тыс. рублей в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда», — уточнили в пресс-службе.

Осужденная просила кассацию расценить кошелек как находку, поскольку умысла на кражу она не имела. Она просила ее оправдать.

«Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 Гражданского кодекса РФ («Находка») осужденная не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган», — указали в суде.

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