Эксперты: аренда станет выгоднее ипотеки в 2022 году

Арендовать жилье в 2022 году будет выгоднее, чем оформлять кредит на его покупку, из-за растущих ипотечных ставок, считают опрошенные «РИА Недвижимость» эксперты.

В конце прошлого года представители крупных банков сообщали о вероятном повышении ипотечных ставок в 2022 году, ожидая, что они будут двузначными. В начале года ВТБ повысил ставки на 1 процентный пункт до 10,3% годовых. Аналитики прогнозируют, что ставки будут повышать и другие ведущие банки.

В этом году, действительно, гораздо выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою в ипотеку, подчеркнул основатель разработавшей нейросеть для мгновенной оценки недвижимости IT-компании Realiste Алексей Гальцев. По его словам, на рынок аренды в настоящее время начинает выходить большое количество квартир, купленных с инвестиционной целью в период льготной ипотеки. Увеличение предложения должно повысить конкуренцию и затормозить рост арендных ставок, начавшийся в 2021 году из-за дефицита доступного предложения. «По нашим данным, около 20—25% покупок под невысокий процент в прошлые годы было сделано именно с целью сдачи жилья на долгий срок. Соответственно, эти квартиры скоро начнут экспонироваться», — сказал Гальцев.

При этом, как подсчитали в компании «Этажи», доля ипотечных квартир в общем объеме сдаваемого в аренду жилья в Москве сегодня находится на уровне 20—30%. Однако покупателей, погашающих кредиты исключительно за счет арендных поступлений, единицы, и в основном это профессиональные инвесторы, свидетельствуют данные другого игрока рынка недвижимости, компании «БЕСТ-Новострой».

Экономист Андрей Бархота также считает, что аренда в условиях 2022 года может временно стать более предпочтительной ипотеке мерой, так как обслуживание кредита становится дорогим.

По оценкам «Этажей», платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру в Москве площадью 30 квадратных метров, оформленной с первоначальным взносом 15% на срок 20 лет, сегодня в среднем на 15—20% выше, чем существующие ставки аренды на аналогичное жилье.