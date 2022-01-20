Совкомбанк запустит рассрочку на покупку недвижимости

Совкомбанк запустит редкую на отечественном банковском рынке услугу рассрочки на покупку недвижимости, пишет «Коммерсант», уточняя, что пока такие продукты чаще предлагают сами застройщики, но для банков они могут также оказаться коммерчески выгодными. Однако длительность рассрочки не превышает полутора лет, а штраф за неисполнение обязательств велик.

По словам управляющего директора Совкомбанка Артема Языкова, банк запустил пилотный проект с рассрочкой на покупку недвижимости в строящихся объектах. Он отметил, что главное отличие от классической ипотеки — отсутствие процентов (при выполнении определенных условий) и залога. Вместе с тем при невыполнении регулярного оборота по карте (не менее пять покупок в месяц на сумму от 10 тыс. рублей) клиент заплатит разовую комиссию в размере 50% платежа по рассрочке, добавил Языков.

По программе клиент может приобрести квартиру, апартаменты, машино-место или иной объект, реализуемый застройщиком в рамках закона об участии в долевом строительстве. Длительность рассрочки — 9—18 месяцев (средний срок ипотеки, по данным ЦБ, превышает 21 год).

«Есть сегмент клиентов, которым ссуда необходима на короткий срок (например, пока продается квартира), и у них нет времени или желания на оформление ипотечного кредита, регистрацию залога, а затем снятие обременения», — пояснил Языков. В случае рассрочки придется заплатить минимальный первоначальный взнос в 10% от стоимости объекта. В Совкомбанке отметили, что застройщик компенсирует банку проценты за клиента, при этом размер комиссии определяется условиями договора между банком и застройщиком.

Пока это единственное подобное предложение среди крупнейших банков, хотя аналогичные продукты можно найти у ряда крупных застройщиков. В отличие от рассрочки ипотека — «гибкий инструмент и во многом выгодный», считает заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Николай Дубакин. «По сравнению с жилищным кредитом рассрочка дается на очень короткий срок, таким образом, платежи по ней будут значительными, — сказал Дубакин. — Чаще всего рассрочка предоставляется при покупке квартиры в новостройке, в случае же с ипотекой клиент может приобрести объект недвижимости и на вторичном рынке. Эти факторы сильно ограничивают доступность инструмента для большинства покупателей».

Однако полагать, что Совкомбанк пошел на риск без подстраховки, не стоит, уточнил собеседник, работающий на ипотечном рынке. По его словам, главный нюанс в том, что такие рассрочки будут распространяться на узкую линейку недвижимости, включая объекты, которые застройщик сам готов реализовать с короткой рассрочкой или же у них есть иные «экономические обстоятельства, способствующие такой форме продажи».

Скорее всего, полагает собеседник, недвижимость будет оформляться на клиента только после выплаты всей рассрочки. Он уточнил, что есть и другие формы смягчения рисков: например, может заключаться трехсторонний договор (банк — застройщик — клиент), согласно которому при дефолте заемщик соглашается на реализацию жилья, а застройщик «пускает квартиру в оборот». Коммерческий интерес банка в рамках нового продукта может заключаться в первую очередь в росте числа карт и остатка на них, полагают участники рынка.