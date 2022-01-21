СМИ: бизнес выступил против предложения ежегодно увеличивать МРОТ

Работодатели из тарифообразующих отраслей и представители РЖД и объединения работодателей в сфере энергетики «ЭРА России» на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (РТК) выступили против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 процентный пункт до 2030 года — основным аргументом бизнеса был риск повышения тарифов, ускорение инфляции, а также нарушение баланса интересов потребителей тепловой энергии и поставщиков, которое может привести к ухудшению финансовой конъюнктуры компаний и снижению их инвестиционной привлекательности, пишут «Ведомости», ссылаясь на трех участников совещания.

По словам замдиректора Сообщества потребителей энергии Валерия Дзюбенко, «энергетики лукавят»: рост расходов на оплату труда будет оказывать влияние, но в расчете энерготарифов присутствуют и другие расходные статьи, которые можно оптимизировать для сдерживания тарифного роста, запас финансовой прочности у регулируемых энергокомпаний есть. Среди причин, о которых говорил представитель РЖД, — возможный рост тарифов на перевозки и увеличение финансовой нагрузки на госкомпании; доведение ­МРОТ до 50% (такую цель предлагала достичь ФНПР) от медианной зарплаты приведет к дополнительным расходам на фонд оплаты труда работников РЖД в размере 40 млрд рублей в год, уточнил собеседник «Ведомостей».

Лента новостей Профсоюзы направили в Минтруд предложение об увеличении МРОТ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 процентный пункт и довести его до 50% к 2030 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, уточняя, что письмо было отправлено по итогам совещания с участием представителей Минтруда и Российского союза промышленников и предпринимателей – встречи проходят в рамках генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы. 29.10.2021 11:20

Представитель РСПП отметил, что при принятии любых решений, касающихся установления размера МРОТ, нужно основываться на конкретных расчетах. Повышение МРОТ вызовет рост фонда заработной платы либо «схлопывание» межразрядной зарплатной сетки: в первом случае (например, в тарифорегулируемых отраслях) это может привести к росту тарифов, во втором — к дефициту квалифицированных кадров в ключевых отраслях экономики.

У Минтруда идея ФНПР возражений не вызывает, но ведомство также не готово однозначно поддержать или выступить против предложения о повышении соотношения МРОТ и медианы на 1 п. п. ежегодно: как следует из ответного письма заместителя министра Алексея Вовченко в адрес ФНПР, Минтруд считает необходимым оценить, во-первых, насколько субъекты готовы повышать минимальную оплату труда, а во-вторых, как это будет воспринято бизнесом в отраслевом разрезе, то есть по видам экономической деятельности.

По словам профессора Финансового университета Александра Сафонова, отраслевые соглашения распространяются только на те компании, которые их подписали: в Трудовом кодексе есть позиция, когда компания имеет право не подписывать документ, поэтому она может его не исполнять. Кроме того, отраслевыми соглашениями охвачены не все работники, которые состоят в профсоюзах. Что касается региональных соглашений, то они устанавливают минимальную зарплату только для работников бюджетной сферы. МРОТ в России должен увеличиваться сообразно социально-экономическому развитию страны.