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Бывший топ-менеджер ВЭБа Валитов обвиняется в растрате похищенных у банка 10 млрд рублей

21.01.2022 09:22
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Источник
ТАСС
Темы
ВЭБ

Бывший топ-менеджер ВЭБа Ильгиз Валитов, объявленный следствием в международный розыск, обвиняется в растрате примерно 10 млрд рублей — средств кредитной организации. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантами дела о растрате также являются бывший заместитель председателя правления ВЭБа Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов.

«Ущерб по уголовному делу в отношении Валитова составляет приблизительно 10 миллиардов рублей, которые он вместе с другими фигурантами, по данным следствия, похитил у кредитной организации. Кроме того, в отношении Анатолия Балло и Александра Лепихова — других фигурантов дела о растрате — материалы дела выделены в отдельное производство и уже слушаются в суде», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Мещанский суд Москвы в этом году приступил к рассмотрению по существу дела в отношении Балло и Лепихова. Подсудимые более полугода с момента ареста находятся в СИЗО и настаивают на своей невиновности.

Официальными комментариями органов следствия, фигурантов дела и их представителей ТАСС не располагает.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено и расследуется следственным департаментом МВД России по заявлению представителей ВЭБа. В конце июня прошлого года по обвинению в хищении были задержаны и арестованы банкир Балло и бизнесмен Лепихов. По данным газеты «Коммерсант», они обвиняются в хищении нескольких миллиардов рублей, которые при содействии Балло были выделены ВЭБом в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым ООО «СП «Аркаим», одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий. Оно все же обанкротилось в 2017 году.

В 2013 году в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями») и расследовалось более двух лет сотрудниками Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве. Банкиру было предъявлено обвинение в хищении 14 млн долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного ВЭБом ООО «Евразийский» на приобретение 100% в уставном капитале компании «Югводоканал».

Позднее в полиции заявили, что факт хищения денежных средств, принадлежащих ВЭБу, при получении кредита «Евразийским» не подтвердился. В результате действия Балло были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями. Как считало следствие, банкир действовал вне интересов ВЭБа. Он покинул пост заместителя председателя правления банка, где курировал инвестиционные проекты, в 2016 году.

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД в конце декабря прошлого года объявил в международный розыск и просит арестовать заочно бывшего топ-менеджера ВЭБа Ильгиза Валитова, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Судебное заседание по избранию ему заочной меры пресечения запланировано на 27 января в Тверском суде Москвы.

В 2016 году Валитова уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний «Евродон» (крупнейший в РФ производитель индейки). По версии следствия, он предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах. Валитов тогда был задержан и арестован.

В конце сентября 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области рассмотрел дело Валитова в особом порядке, так как он признал вину, раскаялся в содеянном, частично погасил ущерб и способствовал раскрытию вменяемых ему преступлений. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Одним из смягчающих обстоятельств суд счел его участие в боевых действиях в Афганистане и Чеченской Республике.

Валитов был признан виновным в мошеннических действиях с уставными капиталами компаний, в том числе принадлежащих основателю агрокластера «Евродон» Вадиму Ванееву. Так, в результате мошеннических сделок 49% ООО «Металл-Дон», реальная стоимость которых составляла более 13 млн рублей, были переданы подставной фирме по номинальной стоимости — за 4,9 тыс. рублей; 49% уставного капитала ООО «Ирдон» (реальная стоимость — более 80 млн рублей) также были переданы за 4,9 тыс. рублей, следует из приговора.

Ильгиз Валитов с 2007 по 2015 год работал в ВЭБе (с ноября 2018 года — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»). Этот период частично совпадает со временем, когда банк кредитовал «Евродон», а также родственную структуру компании — «Евродон-Юг», которой в 2012 году ВЭБ одобрил кредитную линию на 17,9 млрд рублей для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.

Валитов был управляющим филиалом, а затем вице-президентом ОАО «Банк ВТБ», а также членом совета директоров ОАО «КамАЗ». С 2007 по 2010 год он занимал в ВЭБе должность главы департамента развития регионов, а затем возглавил департамент природных ресурсов. Также Валитов был председателем совета директоров ООО «ВЭБ Управление проектами», членом совета директоров ОАО «Группа «Разгуляй», ЗАО «Краслесинвест», ЗАО «Верхнекамская калийная компания».

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Комментарии

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SL/TP
21.01.2022 23:23
<p>Остап Бендер по сравнению с товарищем Валитовым просто безусый мальчуган! </p>
0

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