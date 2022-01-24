«Эксперт РА» подтвердило банку «Объединенный Капитал» рейтинг «ruBB»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Объединенный Капитал» на уровне «ruBB», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, приемлемым качеством активов, комфортным уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении агентства.

Зарегистрированный в Санкт-Петербурге банк специализируется на фондовых операциях и обслуживании юридических лиц (кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании), в том числе выполняя функцию расчетного банка для группы компании собственников, напоминает «Эксперт РА». Основным собственником банка является Александр Евневич (совместно с детьми владеющий 66,2% капитала), которому принадлежат сеть гипермаркетов «Максидом» и ГК «Орими» (крупнейший российский производитель чая).

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Специфика деятельности, предусматривающая поддержание существенного объема высоколиквидных активов, определяет низкую диверсификацию бизнеса. При этом текущая структура активов обусловливает низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах. По оценке агентства, концентрация кредитных рисков на структурах, имеющих отдельные признаки связанности с собственниками банка, находится на умеренном уровне.

Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (Н1.0 на 1 декабря 2021 года — 27%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 16%) за счет размещения активов преимущественно в малорискованные инструменты. Запас капитала позволяет выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному риску активов. Показатели рентабельности находятся на высоком уровне, но большая часть в структуре финансового результата в 2021 году приходится на восстановление резервов от погашения кредитов, что не гарантирует сохранение текущего уровня рентабельности в дальнейшем, указывают аналитики. Тем не менее агентство отмечает адекватный уровень операционной эффективности банка, однако обращает внимание на то, что показатель чистой процентной маржи находится под давлением ввиду ограниченной доходности высоколиквидных инструментов.

На начало декабря основная доля активов банка (53%) приходится на портфель ценных бумаг, имеющий высокое качество. Около 41% активов размещены в Банке России и кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности. Объем корпоративного кредитного портфеля за год с 1 декабря 2020-го уменьшился почти вдвое в результате работы с проблемными активами. Как следствие, уровень просроченной задолженности за тот же период снизился с 13% до 0,6%, доля ссуд IV—V категорий качества — с 4,1% до 2,9%. Отраслевая концентрация корпоративного портфеля по-прежнему остается на повышенном уровне.

Комфортная позиция банка по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности. Ключевыми источниками фондирования выступают средства физлиц (65% привлеченных средств), объем которых за год вырос на 60%. Средства юрлиц составляют 33% привлеченных средств и характеризуются повышенной волатильностью, обусловленной во многом высокой концентрацией привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов, связанность которой с банком снижает риск их непрогнозируемого оттока. Доля привлеченных средств в иностранной валюте составляет 62%, что негативно сказывается на финансовом результате в периоды снижения курса рубля, указывают в «Эксперт РА».



По мнению экспертов, качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля. Управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка. Аналитики считают, что с учетом высокой конкуренции на рынке и узкой направленности бизнеса в условиях экономической нестабильности реализация утвержденной стратегии развития банка до 2023 года будет находиться под давлением и не позволит существенно нарастить долю банка на рынке.