НКР: доходность вкладов в 2022 году вернется к пятилетнему максимуму

Доходность вкладов в 2022 году вернется к пятилетнему максимуму, а объем средств населения на срочных депозитах приблизится к допандемийному уровню. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».



По мнению аналитиков, максимальная ставка по вкладам в 2022 году превысит 8,5%, вернувшись на уровень конца 2016-го. Благодаря этому объем средств населения на срочных депозитах по итогам года увеличится на 10—12% (более 2 трлн рублей) и приблизится к значениям весны 2020 года (23 трлн). Такую динамику, полагают в агентстве, частично обеспечит переток средств с текущих счетов, при этом общий прирост средств населения в системе без учета валютной переоценки будет сдержанным и составит 5—6%.

По данным НКР, с начала пандемии объем срочных вкладов физических лиц долгое время уменьшался, сократившись с марта 2020 года по ноябрь 2021-го почти на 3 трлн рублей. На фоне снижения ставок по вкладам потребители перевели часть средств на текущие счета и в другие более доходные инструменты (облигации, акции, ПИФы) либо направили их на повседневные траты в условиях сокращения доходов и существенного усиления инфляции.

«Однако ситуация на рынке постепенно меняется: начиная с июля прошлого года наблюдается позитивная динамика вкладов, причем темпы роста ускоряются по мере повышения ставок. В ноябре граждане пополнили срочные счета на рекордные за почти два года 352 млрд рублей (+1,7%). НКР ожидает, что позитивная динамика вкладов сохранится бóльшую часть 2022 года», — отмечают аналитики.

Главным стимулом роста вкладов они называют повышение доходности срочных депозитов. В первой половине 2021 года максимальная ставка по вкладам в десятке банков с самыми большими депозитами физлиц находилась в диапазоне 4,5—5%, а к концу декабря превышала 7,7%. НКР ожидает, что в 2022 году этот показатель может превысить 8,5% и даже достигнуть 9% — максимума за последние пять лет. Доходность вкладов в отдельных, в том числе крупных, банках может при этом составить до 10% при соблюдении определенных условий (как правило, размещение средств более чем на год с выплатой процентов в конце срока и без возможности пополнения).

Сейчас уровень максимальной ставки по вкладам соответствует II кварталу 2017 года, когда ключевая ставка составляла 9—9,25%. Однако реальная доходность вкладов остается отрицательной, так как инфляция вдвое выше, чем в апреле — июне 2017 года. «Поэтому от банков может потребоваться дополнительное повышение ставок, которое подтолкнет граждан продлевать старые и открывать новые депозиты, возвращая средства с текущих счетов или из других источников, например, с фондового рынка. С учетом декабрьской инфляции и заметно возросших геополитических рисков сохраняется достаточно высокая вероятность дальнейшего, пусть и менее заметного, ужесточения монетарной политики», — пишут аналитики в своем обзоре.

Помимо уже отмеченного роста доходности поддержку срочным вкладам, по мнению НКР, окажет и ожидаемое ослабление спроса на ипотеку на фоне увеличения стоимости кредитов: некоторые клиенты могут отложить покупку квартиры в надежде на охлаждение рынка. Охлаждение необеспеченного потребительского кредитования также может подстегнуть рост депозитов.

Основным сдерживающим фактором останутся по-прежнему высокие инфляционные ожидания, из-за которых многие постараются совершить большую покупку сразу, опасаясь дальнейшего роста цен.

В то же время доля средств на текущих счетах граждан достигла пика в III квартале 2021 года и начала сокращаться. Рост в основном обеспечили социальные выплаты и незначительная разница в доходности с вкладами. С начала 2020-го до конца июня 2021 года объем средств на текущих счетах подскочил на 90%, или 6 трлн рублей, но в III квартале 2021-го началась стагнация — три месяца подряд показатель держался у отметки в 12,6 трлн. При этом без учета разовых социальных выплат прирост средств на текущих счетах был близок к нулю. Достигнув пика в 38,8% в июле прошлого года, доля текущих счетов постепенно стала снижаться.

По мнению НКР, в 2022 году тенденция к увеличению доли срочных вкладов только усилится. «При этом даже в условиях дальнейшего роста ставок по вкладам мы не ожидаем снижения доли средств на текущих счетах до уровня весны 2020 года. За последние два года вкладчики оценили этот инструмент управления личными финансами, к тому же ставки по накопительным счетам повышаются вместе с вкладами, и разница между ними зачастую незначительна», — резюмируют в агентстве.