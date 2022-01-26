Экспатам решили разрешить реже проходить медосмотры

Иностранным топ-менеджерам могут дать возможность проходить медицинское освидетельствование один раз во время того срока, на который у них есть разрешение на работу, а повторные обследования — не ранее чем через три года, пишут «Известия», уточняя, что с таким предложением выступило Минэкономразвития. Эту инициативу заинтересованные ведомства прорабатывают на площадке правительства, рассказали в пресс-службе министерства.

«Мы заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России, — сказал министр экономического развития Максим Решетников. — И для нас важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса».

В конце прошлого года Минздрав опубликовал приказ, который установил порядок проведения медицинского освидетельствования для иностранцев, лиц без гражданства и членов их семей. В том числе требования касаются высококвалифицированных специалистов, среди которых есть топ-менеджеры российских компаний, системообразующих предприятий и так далее.

Новый приказ обязал всех иностранцев проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней после прибытия в РФ. Они должны сдать анализы на наличие или отсутствие в крови наркотиков и психотропных веществ, а также на ВИЧ-инфекцию и пройти другие исследования. Результаты необходимо лично представить в территориальный орган МВД, после чего пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Согласно приказу, такое медосвидетельствование необходимо проходить раз в три месяца.

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Предусмотренная приказом Минздрава процедура в сочетании с частотой ее проведения беспрецедентна в мировой практике, сказано в письме «Русбренда» в Минэкономразвития. Организация направила его в ведомство в конце 2021 года. Свои негативные отзывы также направили Торговая палата США, Ассоциация европейского бизнеса и еще несколько бизнес-организаций. Другие страны реализуют такой протокол для получения вида на жительство и гражданства, тогда как Россия — для получения разрешения на работу и пребывания на территории страны, сказано в письме «Русбренда». Проведение на постоянной основе таких исследований, как рентгенография, несет угрозу для здоровья, в случае с детьми старше шести лет недопустимо, уверены в организации. Также там считают, что требование для взрослых и детей ежеквартально проходить обследование на наркотики и венерические заболевания необоснованно.

Дополнительным барьером для продолжения трудовой деятельности иностранных топ-менеджеров в России становится и дефицит медорганизаций, которые могут проводить такое освидетельствование, указал бизнес. На территории столицы его можно пройти лишь в одном учреждении. Ряд компаний, которые входят в ассоциацию «Русбренд», рассматривают перспективы невозвращения в Россию иностранных топ-менеджеров, сказано в письме в Минэкономразвития. Это может сказаться на эффективности компаний — лидеров рынка. Поэтому организация попросила МЭР исключить высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей, которые приезжают в РФ работать, из числа граждан, которые должны проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, «Русбренд» предложил позволить проходить необходимые процедуры в частных клиниках, а также допустить, чтобы результаты исследований люди направляли в МВД по доверенности.

Вопрос необходимости прохождения медосмотра и дактилоскопии для иностранцев вызвал серьезную обеспокоенность у представителей международного делового сообщества, сказали в Ассоциации европейского бизнеса. В ближайшее время столичные власти планируют расширить список медорганизаций, в которые смогут обратиться иностранные граждане, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.